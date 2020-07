Estonia teatri nõukogu peatab Aivar Mäe töölepingu kaheks kuuks, nõukogu esimees astus tagasi

Tema isikuga seotud väidetavad süüdistused puudutavad teravalt kogu Rahvusooperi mainet. On hea, et ajakirjanduse asemel tegeleb probleemidega politsei, kes annab vastused üleskerkinud küsimustele.

Estonia kui rahvuslik maamärk on sündinud paljude erinevate põlvkondade ühisest loomingust. Me kõik oleme siin ajutised kaasteelised, kelle tegevusele annab lõpliku hinnangu ainult AEG.

68 aastat on Estonia maja olnud mulle lisaks töökohale turvaline kodu. Jään huviga ootama tõe ja õiguse selgumist selles tõejärgses ajas, kuid isiklikult ma käivitatud protsessis enam osaleda ei soovi.

Palun arvata mind välja Rahvusooper Estonia Nõukogu koosseisust.

Lugupidamisega Arne Mikk"

Aivar Mäe tegi veidi peale nõukogu otsuse teatamist samuti pöördumise:

"Olen andnud meediale ja avalikkusele omapoolsed selgitused ja avalikult vabandanud, sama olen teinud eraldi kogu Estonia kollektiivi ees. Politsei poolt algatatud menetluse erapooletuse tagamiseks ei pea ma õigeks antud teemat rohkem avalikkuses kommenteerida. Olen pöördunud enda õiguste kaitseks õigusnõustaja poole, kelleks on vandeadvokaat Paul Keres. Meievahelise kokkuleppe kohaselt on tema ainupädevuses anda meediale täiendavaid selgitusi, kui see peaks tema hinnangul olema võimalik ja põhjendatud."

Asja uurib politsei

29. juunil alustas politsei Aivar Mäe ahistamiskahtluse osas menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. Samal päeval teatas Tallinna kesklinna politsei, et kaks naist, kes kirjeldasid, kuidas Mäe neid töötamise ajal on seksuaalselt ahistanud.