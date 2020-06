Estonia teatri nõukogu esimees: kallistamised ja debütandi tagumiku puudutamine on omad traditsioonid. Need ei allu #metoo-teemale

Eesti Ekspressis ilmus täna artikkel, kus kümmekond endist ja praegust töötajat räägivad, kuidas Estonia teatri juht Aivar Mäe (60) on aastaid naiskolleege alandanud, teinud kohatuid seksuaalseid kommentaare ning käperdama kippunud. Mäe ise lükkas süüdistused ümber.

Mikk ütleb Päevalehele ja Delfile, et reedel koguneb rahvusooperi nõukogu ja pärast seda antakse pikemad kommentaarid. Küll aga tõi ta välja, et teatrimaailma juurde käibki näiteks kallistamine ja lillede kinkimine. "Kui teatris keegi debütant saadetakse lavale, siis lüüakse põlvega tagumikku, õnne kaasa! Need on omad traditsioonid, mida ei saa üldse allutada #metoo-teemale."

Kas teie hinnangul väljastpoolt teatrisse tulnud inimesed (pikema töökogemuseta teatrimaailmas või muus valdkonnas töötanud) mõistavad seda valesti? "Jaa, muidugi," märgib.

Artiklis Mäele omistatud tsitaatide kohta väidab Mikk: "Selliseid termineid Aivar ei kasuta. Kui leht tahab värvikalt anda, siis mõtleb natuke teistmoodi terminid juurde. Tule jumal appi, nagu Aivar ütles."

Väidetavalt olla Mäe näiteks ühelt 20aastaselt naiselt otse uurinud - millal sigima hakkad? Selle näite peale sõnab Mikk järsult. "Kuulge, teate, ma ei saa sellest üldse aru, kes seda öelnud," viitab Mikk anonüümsetele allikatele loos ega usu, et Mäe nii ütles.

Mäel pole taoline sõnapruuk? "Sellist loomulikult ei kasuta. Ta võib öelda, et ilus kleit või muud taolist, mida mees alati kolleegile ütleb." Mikk kirjeldab, et üks lugupeetud proua rääkinud, et kui tänas Aivar Mäed Estonias hooaja eest, siis too kallistas teda ja kiitis kleiti. "Proua ütles, et tal oli väga hea meel, kui Aivar kallistas."

Ta lisab, et võiks hakata korjama hoopis teisi repliike (Mäed kiitvaid). Mikk hindab, et anonüümseid kommentaare on asjaosalistel raske kommenteerida. "Me ei saa kontrollida seda, ei saa tõsiselt võtta. Maailmas levinud teema, mille peale natuke naljakas tunne."

Te olete nõukogu esimees, ent te jutu peale tundub, et kindel hoiak juba kujunenud. Olete üldse valmis diskussiooniks? "Me räägime reedel nõukogus," sõnab ta.