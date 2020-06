Estonia nõukogu esimees Aivar Mäe ahistamissüüdistustest: neljapäeval otsustame, mis edasi saab

Eelmisel nädalal kogunes esimest korda Estonia nõukogu, et arutada Mäe alandamis- ja ahistamiskahtlusi. Nõukogu esimees Arne Mikk ütles siis, et asja uuritakse tasa ja targu. Tänase uudise valguses on kurss muutunud - neljapäevasel kohtumisel langetab nõukogu otsuse, kuidas tekkinud olukord lahendada.

"Neljapäeva hommikul tuleme kokku, arutame, otsustame ja siis teeme avalduse. Seni ei ole midagi öelda," sõnas Mikk.

Nõukogu esimehe sõnul pole Mäed praeguse seisuga neljapäevasele kohtumisele kutsutud. "Asjad muutuvad aga iga päev nii kiiresti, et kui situatsioon nõuab, siis muidugi kutsume," ütles Mikk.

Möödunud nädalal märkis ta, et Mäel on plaanis juristiga kohtuda, et oma edasisi samme arutada. Miku sõnul pole Estonia juht aga veel ühtki käiku teinud: "Nii palju, kui mina tean, ei ole ta veel midagi otsustanud."

Seni pole Delfil õnnestunud Mäed ennast tabada.

Politsei alustas menetlust

Täna kirjutas Eesti Ekspress, et Tallinna kesklinna politsei poole on pöördunud kaks naist, kes kirjeldasid, kuidas rahvusooper Estonia juht neid töötamise ajal seksuaalselt ahistas.

"Ma olen pettunud selles, mida nõukogu reedel pressikonverentsil rääkis ja kuidas seni Estonias probleemi on püütud lahendada – seetõttu otsustasingi lõpuks politsei poole pöörduda. Muud moodi olukord ei lahene ega parane," sõnas Ekspressile üks pöördunutest, kelle kogemustest on ka lugejad artiklitest teada saanud.

Täna alustas politsei Mäe suhtes menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel, et välja selgitada täpne sündmuste kulg ja episoodid ning teha kindlaks võimalik ahistamine töökohas. "Täname kõiki, kes on juba antud juhtumi puhul politsei poole pöördunud ja palume neil, kellel on infot võimalike ahistamisjuhtumite kohta, esimesel võimalusel politsei poole pöörduda. Vajalikud kontaktandmed oleme ajakirjaniku kaudu edastanud," ütles kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.