Estonia laevavraki juurde sukeldutakse kõige varem sügisel

Laevaõnnetuses hukkunute omaste esindajate ja pääsenutega kohtub riigisekretär Taimar Peterkop korra kuus. “Oleme hoidnud neid kursis kõigega nii palju kui meil infot on,” sõnas riigisekretär Taimar Peterkop. Ta tõdes, et lähedaste ootused on suured ja nendele vastamine on paras väljakutse - kõigile 26 aastaga kuhjunud küsimustele on keeruline ühe uurimisega vastuseid leida. “Aga see, milline ligipääs on omastel Eesti riigi ressurssidele ja ametnikele, on selle formaadi läbi täiesti ainulaadne,” ütles ta.