Estonia hukkumispaigal käis tuukrilaev, mis laskis vette allveeroboti

Estonia hukust möödub 28. septembril 25 aastat, selle tõttu kaotas elu 852 inimest ja tegemist on kõige inimohvriterohkema laevaõnnetusega Euroopas pärast Teist maailmasõda. Estonia vrakk lebab 80 meetri sügavusel ja oletatakse, et enamik ohvritest on endiselt laeva sees.