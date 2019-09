Estonia hukkumispaigal käis tuukrilaev, mis laskis vette allveeroboti

Piirivalve teatel jõudis tuukrilaev Fritz Reuter esmaspäeva pärastlõunal Estonia hukkumispaika. Eelnevalt oli piirivalve saanud teate, et laeva meeskonnal on kavas piirkonnas sukelduda.

Soome piirivalve patrull-laev Turva võttis Fritz Reuteriga kontakti ja soovitas meeskonnal piirkonda mitte sukelduda ega muul viisil Estonia hauarahu rikkuda.

Palvest hoolimata lasti Fritz Reuterilt tõenäoliselt vette allveerobot, mis hilisõhtul merest välja toodi.

Rajavartiolaitos epäilee, että #Estonia´n hautarauhaa on rikottu Saksan lipun alla purjehtivan aluksen henkilöstön toimesta. Rajavartiolaitos on informoinut Saksan viranomaisia tapahtuneesta. Lisätietoja: puh: 010802144 pic.twitter.com/8N2PgJ7u4P — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) September 24, 2019







Estonia vrakk lebab küll rahvusvahelistes vetes, kuid Soome majandusvööndis. Vraki asukohta ja hauarahust kinnipidamist kontrollib Lääne-Soome rannavalve. Sukeldumiskeeld kehtib siiski vaid vastava lepingu allkirjastanud Läänemeremaade esindajatele, Saksamaad nende hulgas ei ole.

Soome piirivalve andis vahejuhtumist Saksa ametivõimudele teada ja selle uurimine käib.

Estonia hukust möödub 28. septembril 25 aastat, selle tõttu kaotas elu 852 inimest ja tegemist on kõige inimohvriterohkema laevaõnnetusega Euroopas pärast Teist maailmasõda. Estonia vrakk lebab 80 meetri sügavusel ja oletatakse, et enamik ohvritest on endiselt laeva sees.