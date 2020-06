Ester Öpik: murettekitavad on üksikud haigusjuhud, mille puhul pole nakatumise tee selge

Öpik kinnitas, et toiduainetööstuse ettevõtte nakatumine ei kandu toidu kaudu edasi klientidele. "Nagu meie hästi teame terviseameti poole pealt, siis koroonaviirus levib ikkagi inimeselt inimesele ja ka sel ettevõttel on tegemist tõenäoliselt sellega, et inimese kaudu on nakatunud töökollektiivis ka teised inimesed," selgitas Öpik.

Öpik rääkis, et murettekitavamad on just need juhud, kus nakatunud on üksikud juhud ja pole selge, kust nad viiruse said. "Rühmaviisilise haigestumise puhul on see õnn, et me saame süvitsi tegeleda grupi inimestega ja tõenäoliselt üsna hästi piirata, lokaliseerida levikut," lisas ta.

Öpik nentis, et kui piirid avanesid, siis oli eeldada teatud nakatunute arvu tõusutrendi. "Oleme seda ka näinud. Lähiriikidest, näiteks Soomest ja Rootsist on pereliikmed, kes on seal olnud tööl, tulnud üle tüki aja pere juurde ja on juhtumeid, kus ka teised pereliikmed on seeläbi nakatunud," ütles ta.

"Samas on olukord, et me saame väga hästi kohe teada, kui inimene on andnud positiivse proovi, me selgitame kohe välja, kellega ta on võib-olla kokku puutunud. Joonistub välja lähikondsete ring. Lähikondsed me juba siis võtame enda hoole alla, palume neil ka viibida kodus, oma tervist jälgida," lisas Öpik.