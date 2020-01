Sõidusuund Järvevana tunnelis on esmaspäeval suletud ajavahemikul22.00-01.00. Amet teatas, et piirkonnas võib võtetega seotult liikumas näha ka USA politseiautot.

Ülal on toodud liiklusskeem, mis esmaspäeval eelpool mainitud ajavahemikul kehtib. "Ärge muretsege, kõik on kontrolli all," teatas amet.