Esmaspäeval otsustatakse, kas Atko saab Harjumaa bussiliinidel jätkata

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus sõlmis tänavu juuli keskel Atko Transpordiga lepingu Saue valla kooliliinide teenindamiseks kooliaasta algusest, sest Atko küsis liinikilomeetri eest 70 senti vähem kui teine konkureerija.

Nüüd tunnistab keskuse juht Vello Jõgisoo, et sellist segadust pole ükski firma tema enam kui viieaastase tööaja jooksul seni suutnud korraldada.

"Mingisugused selgitused on püütud anda, aga näiteks see selgitus on ju naeruväärne, mida esitati meediale, et bussid ei läinud käima," lausus Jõgisoo.

Jõgisoo viitas kooliaasta alguses toimunud vahejuhtumile, kui Atko Transport ei suutnud Harjumaal Saue vallas kõikidele liinidele busse välja saata, sõitu läinud bussijuhid ei tundnud marsruuti ja sihtkohta jõuti tänu laste näpunäidetele, mõne kooli juurest aga sõitis buss peatumata mööda.

Bussifirmal on tänavu olnud mitmeid probleeme.