Esmaspäev toob loodava koalitsiooni lauale haridusteema. Kaja Kallas: parteidel on kindlasti erinevad vaated

"Hariduses kindlasti erinevad vaated," nentis Kaja Kallas teematõstatuse peale.

Milline on aga Keskerakonna jaoks punane joon, millest selle teema puhul üle ei minda?

"Keskerakonna jaoks on tõesti tähtis, et kõik Eestimaa inimesed saaksid võimalikult hea kvaliteediga hariduse," ütles Tanel Kiik. "Eesti keele oskus ja eesti keele õpetamine on tähtsal kohal - nii ta Keskerakonna juhitud valitsuste ajal on ka olnud. Ent keelt õpitakse eesti keele tunnis, mitte füüsikas või keemias. Tähtis on see, et koolilõpetajad räägiksid eesti keelt võimalikult hästi ning et lapsed saaksid võimalikul kõrgel tasemel hariduse."

Endine haridusminister Mailis Reps viitas, et on tahe leida ühine lahendus, mis sobiks mõlemale parteile.

Estonia huku uurimine

Lugejahuvist lähtuvalt uuris Delfi ka parteidelt, kuhu paigutub uue koalitsiooni jaoks Estonia katastroofi uurimine, mis näis EKRE, Isamaa ja Keskerakonna lagunenud koalitsioonile üsnagi oluline olevat.

Selgub, et teema on pealiskaudselt küll arutelus figureerinud, ent süvitsi polevat sellega veel mindud. Potentsiaalne tulevane peaminister Kaja Kallas märkis, et Estonia hukuga tegelemine on pandud hetkel nii-öelda "varia" alla, mida lahatakse siis, kui teised suuremad teemavaldkonnad on kaetud.

"Siseturvalisuse all markeerisime selle ära ja on kokkulepe, et arutame põhjalikumalt järgmisel nädalal. Kõigi huvides on luua laiapõhjaline koostöö Soome ja Rootsiga, vastamaks maksimaalsel määral selle teemaga seoses tõstatatud küsimustele," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik lõpetuseks.