Esmakordne? Tallinnas toimus Bolti tõukeratta ja auto kokkupõrge

Eile kella 17.08 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Kolde pst 33 juures, kus 30-aastane mees sõitis elektrilise tõukerattaga Bolt kõnniteelt ette sõiduautole Ford Focus, mida juhtis 44-aastane naine. Rattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Teadaolevalt on see esimene kord, kui igahommikune politsei koostatud viimase ööpäeva liiklusõnnetuste ülevaade mainib Bolti elektritõukeratta ning auto kokkupõrget. Juulis juhtus õnnetus Tallinnas purjuspäi Bolti tõukeratast juhtinud mehega, kes teisele inimesele otsasõitu vältides rattaga kukkus.

Bolt hakkas Tallinnas elektriliste tõukerataste renditeenust pakkuma tänavu enne jaanipäeva. Hiljem laieneti nendega ka suvepealinna Pärnusse. Eestis on kasutusel Segway tõukerataste mudel NineBot ES4, mille maksimaalne kiirus on 25 kilomeetrit tunnis ning ühe laadimistsükliga on võimalik sõita kuni 40 kilomeetrit.