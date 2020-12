"Esimeses stuudios" pidasid erakondade juhid debatti. Kallas: kui Ida-Virumaal on nakkuskordaja kõrge, pole vaja Kihnu kooli kinni panna

Martin Helme ütles valitsuse poole pealt seepeale, et valitsuse sõnumid ei ole üldsegi segased olnud, hoopis suuremad omavalitsused on tema sõnul segadust külvanud. Kallas sellega ei nõustunud, sest otsus haridus sulgeda tuli valitsuse endagi liikmetele möödunud kolmapäeval üllatusena.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et kogu haridus pandi kinni seetõttu, et terviseametilt tuli selge sõnum, et nakatumine kõikides kooli klassides on väga selgel tõusuteel. Ratas möönis, et teadusnõukoda soovitas saata distantsõppele vaid 5.-12. klassid.

Valitsus aga otsustas koolid sulgeda, lubades seejuures distantsõpet.

Ratas ütles, et haridussüsteem on võimeline tegema järgi need seitse koolipäeva, mis valitsuse otsusega paljudes koolides ära jäid. "Ma ei ole kuulnud ühtegi kooli, kes ütleks, et nad ei saa sellega hakkama," ütles Ratas.

Helme veel täpsustas, et piirkondlikult ei saanud hariduspiirangutes erisusi teha seeõttu, et koolipidamine käib üle Eesti ühiselt ja kui ühes piirkonnas koolid vaheajale saata, on see ebaõiglane nende endi kui ka teiste suhtes.

ETV "Esimeses stuudios" väitlesid täna kõikide parlamendierakondade juhid: Kaja Kallas, Jüri Ratas, Martin Helme, Indrek Saar ja Helir-Valdor Seeder.