Esimesele välisvisiidele sõitnud Kert Kingo kohtub Kanadas vaid Eestist sinna sõitnud ekspertidega

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Mihkel Loide, kes Kingot visidiil saadab, täpsustas ministri ajakava: "Meil on plaanis kohtumine Eesti vabaühenduste esindajatega."

Uurides täpsemalt, millised need vabaühendused on (ja eeldades, et minister plaanib kohtuda Eesti diasporaaga Ottawas), ilmnes, et kohtumine on kokku lepitud Eesti Vabaühenduste Liiduga, mille peakontor asub Telliskivi loomelinnakus Tallinnas.

"Kohtumine toimub Alari Rammoga, Maarja Tootsiga ning Kristina Reinsaluga, kes samal ajal Ottawas tippkohtumisel viibivad," tõi Loide välja.

Alari Rammo on Eesti Vabaühenduste Liidu huvikaitse ekspert, Maarja Toots on Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi nooremteadur ning Kristina Reinsalu on Eesti e-riigi akadeemia e-demokraatia programmi juht. Kõik töötavad alaliselt Tallinnas.

Paludes Loidel selgitada, miks on ministri kavas kohtumised, mida oleks saanud läbi viia ilma reisita Kanadasse, tõi pressiesindaja välja, et siiski üks kohtumine väliseksperdiga on võib-olla plaanis, kuid see veel täpsustub.

Kingo nime ei leia Avatud Valitsemise Partnerluse tippkohtumise esinejate hulgast, kuigi mitmete teiste maailma riikide ministrid ning parlamendiliikmed on esinejad sealsetes paneelides ning aruteludes.

Silmitsedes kohtumise ajakava on ilmne, et kokku on tulnud e-demokraatia eksperdid üle maailma OECD-st kuni USA sisejulgeoleku agentuurini.