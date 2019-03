ESIMESED FOTOD ja VIDEO | Delfi tegi T1 kaubamaja katusel kõrguva vaaterattaga esimese tiiru

27 gondliga vaateratas on hiljuti Peteburi maantee alguses avatud T1 Mall of Tallinna uudse meelelahutust ja kaubandust siduva kontseptsiooni üks oluline lüli. Tegemist on esimese keskusega Euroopas, mille katusele on maamärgiks ja meelelahutusatraktsiooniks paigaldatud vaateratas. Ka maailmas on teada vaid viis sarnast keskust, mis kõik asuvad Aasias.

Vaateratta kütte ja konditsioneeriga varustatud gondlitesse mahub kuus inimest. Lisaks on vaaterattal ka üks VIP gondel romantikutele. Samuti pääseb vaateratta gondlitesse ka ratastooliga.

Vaateratas toodi Tallinnasse Hollandist, kus see pandi kokku veebruaris.

Esimene pidulik sõit peaks vaaterattal toimuma aprillis.