Esimene koroonasurm Leedus: viirus võttis elu Ukmergė haiglas ravitud eakalt proualt. Kardetakse, et ta sai tõve haiglas

Leedu Delfi teatel suri ööl vastu laupäeva vanemaealine patsient, kellel oli varemgi terviseprobleeme. 83-aastane naine oli viimase ajani Ukmergė haiglas ravil. Kus ja kuidas ta viirusse nakatus, on praegu veel ebaselge.

Täna hommikul peetud lühikesel pressikonverentsil edastas tervishoiuminister Algirdas Šešelgis rohkem üksikasju Leedu esimese koroonasurma kohta. Tuleb välja, et viirusse surnud naine vabastati haiglast, kuid tundis end järgmsiel päeval halvasti, naasis haiglasse ja suri.

"Ukmergė haiglas ravil olnud auväärses vanuses naine lasti haiglast koju 19. märtsil, ta naasis järgmisel päeval haiglasse, ”rääkis ta. Praeguse info kohaselt polnud hukkunu kusagil reisinud, kuidas viirus tema jõudis, kas vahest arstide kaudu, pole selge. „Täna on tuvastatud 160 kontakti ja mis kõige kurvem - nende seas 127 arsti. Uurimine on käimas," ütles Šešelgis.

Otsus uurida, kas surma võis põhjustada koroonaviirus, tehti võimalike sümptomitest lähtudes, täpsustas ta. Haiglas viibimise ajal neid sümptomeid siiski arvesse ei võetud. “Varem ei kahtlustatud, et ta on viirusega nakatunud," ütles asepeaminister.

Leedu kuulutas epideemia kartuses eriolukorra välja juba 26. veebruaril, kui Eestis polnud see isegi veel kõne all. Esimesed kinnitatud koroonajuhtumid avastati Leedus 10. märtsil. Praegu on Leedus diagnoositud 69 koroonaviiruse juhtu. Võrdluseks - Eestis on kinnitatud 283 juhtu.

Niipea kui neljapäeval selgus, et Ukmerges oli arst haigestunud koroonaviirusse, ei võtnud haigla enam patsiente vastu, mitmed palatid suleti. Arstid, kes olid hukkunuga kokku puutunud, eraldati, tööd korraldati ümber, teatab Leedu Delfi.