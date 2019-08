Esimene intervjuu Andres Hiiega: küsimused jäävad arusaamatuks

Väidetakse… on olemas selline poolik video, kus olete jäädvustatud ka teie, on mingisugused nooremad mehed Keskerakonna kontoris ja joovad alkoholi. Ja väide on see, et sellel istumisel tarvitati ka kokaiini. Küsingi nüüd teilt, kas see vastab tõele?

Las need inimesed seda selgitavad. Teil on see võimalus olemas.

Jah, olen püüdnud, aga küsimus on selles, kas nad püüavad Keskerakonnalt midagi välja pressida.

Las need inimesed, kes seda väidavad – las nad selgitavad.

Kas ma saan vähemalt sellest õigesti aru, et selline istumine on olnud, kus tarvitati alkoholi ja seal viibisid Keskerakonnaga mitte seotud inimesed?

Ma väidan teile veelkord, et meie büroo ei ole mingi suletud alaorganisatsioon, eks ole.

Pidu pärast tööpäeva. Kas selline asi leidis aset või mitte?

See on huvitav küsimus. Ma ütlen veelkord, et meie büroo on avatud büroo, mitte mingi suletud organisatsioon.

Kas keegi on teie poole pöördunud nõudmisega, et sellel üritusel filmitud video eest raha saada?

Ei ole.

Ehk erakonnas ei ole sellest üritusest mingisugust juttu olnud? Ei peasekretäri ega teistega?

Ma ütlen veelkord, et meie büroos toimub üritusi ikka. Viimati oli meil üritus peale Euroopa Parlamendi valimisi.

Praegu pean ma silmas kuu aega pärast Euroopa Parlamendi valimisi toimunud spontaanset olengut. Seda, ma oletan, et te mäletaksite.

Ei ole minu poole pöördutud.