Esimene Eesti patsient sai raviks koroonast paranenud inimeste vereplasmat

"Testiga määrasime tiitrid ja selle põhjal olid 55 doonorist 35-l need liiga madalad ehk nende viirusevastane aktiivsus ei oleks täitnud eesmärki. Nii jäi meile 20 patsienti. Eri põhjustel ei saanud me kaasata veel üheksat patsienti: takistustena kerkisid esile näiteks värske tätoveering, puukborrelioosi diagnoos ja doonori reaktsioon veeniprotseduurile," kirjeldas Karjagin.

Vereplasmaloovutuseks tehtava afereesiprotseduurini jõudis lõpuks 11 inimest, kellelt koguti 20 plasmadoosi.

Seni on COVID-19 läbi põdenute vereplasma oodanud sügavkülmikus oma aega, kuid möödunud nädalal avanes esimene võimalus plasmaülekanne teha, sest Tartus ülikooli kliinikumis oli ravil koroonat raskelt põdev patsient, kes vastas kõigile tingimustele.

"Selle kohta, milline patsient sobib haiguse läbi põdenud inimese plasmat saama, on hulk tingimusi," tõdes Karjagin. Näiteks ei tohi haigestumisest olla möödas rohkem kui kümme päeva. See on ajavahemik, mil patsiendi enda antikehade tase on piisavalt madal.

"Kui saame sel ajal talle manustada juba valmis olevaid antikehi, võib see haiguse kulgu kergendada," kirjeldas Karjagin. Intensiivravis olevale patsiendile ei ole mõtet seda protseduuri teha, sest tal on endal juba antikehad tekkinud.

Muude eelduste seas on veel ägedalt kujunev hingamispuudulikkus, hingamissagedus üle 25 korra minutis ja rindkere röntgenpildil nähtavad infiltraadid, mis hõlmavad hinnanguliselt üle 50% kopsupindalast.

Juri Karjagin avaldas lootust, et peagi võib Eesti esimesel koroonast paranenute vereplasmat saanud patsiendil näha positiivset ravitulemust.