Esimene Eesti naine vallutas üle 8000 meetri kõrguse mäe

Merisalu käis samas kohas ka juba 2017. aastal ja siis tuli tal teha raske valik, kumba tippu püüda. Otsus tehti Kommunismi – nimetagem seda mäetippu Ismoili Somoni asemel edaspidi nii, sest maailmas tuntakse teda endiselt vana nime all – kasuks. "Aga mina jäin haigeks ja mind viidi alla. Samal ajal läks minu rühm mäkke. Olin all täiesti üksi, mul polnud telkigi. Ja siis kutsusid baaslaagris ettevalmistusi teinud Vene alpinistid mind endaga kaasa Korženevskajat proovima,"

rääkis Merisalu.

Selleks ajaks oli Merisalu teda vaevanud kõhutõvest juba taastunud ja otsustas katsetada – kaotada polnud midagi. Merisalu sõnul on see unikaalne, et venelased ta toona üles kutsusid. "Seda tavaliselt ei juhtu, et keegi võtaks ilma telgita asjapulga endaga kaasa. Väga empaatiline tegu nende poolt. Nii tõusingi sisuliselt ilma aklimatiseerumiseta 7000 meetri kõrguse mäe tippu. Vene rühmas olnud arst naeris, et Eesti naised on tapmatud," meenutas Merisalu.

Möödunud suvel vallutas naine ka Ismoili Somoni.

Merisalu on käinud veel paljudel mäetippudel: Kaukasuses Elbrusel (5642), Türgi kõrgeimal tipul Araratil (5137), Iraani kõrgeimal tipul Damavandil (5604 m), Aafrika katusel Kilimanjarol (5895), läänepoolkera kõrgeimal mäel Aconqagual (6962), Mont Blancil (4810), Leninil (7134) ja veel paljudel.

