ERRi meediaeetik andis ajakirjanikele koalitsioonikõneluste kajastamiseks suunised

Delfini on jõudnud kuuldused, et Tammerk olevat väidetavalt noominud ERRi ajakirjanikke, kes liiga agressiivselt väljendavad, et on Isamaa, Keskerakonna ja EKRE loodava koalitsiooni vastu.

Tammerki sõnul on ERR erameediaga võrreldes neutraalsuse hoidmisega paremini toime tulnud, kuid sellegipoolest andis meediaeetik möödunud reedel ajakirjanikele oma soovitused.

"Olen andnud ERRi ajakirjanikele soovituse pöörata erilist tähelepanu erapooletusele ja tasakaalustatusele, et ERR vahendaks toimuvat, mitte ei paistaks valitsusliidu loomist mõjutavat," ütles Tammerk. "Kõige enam võib avalikkuses sellist muljet tekitada intervjueeritavate valik ja küsitlemise stiil."

Tammerki sõnul on ERR-ile on tulnud tagasisidet, kus heidetakse ette ühekülgsust või liigset hoiakute väljendamist. "Osalt on etteheiteid vaja arvestada ja teatud kriitika on põhjendatud, kuid sugugi mitte sellisel määral, et pidada ERRi kajastust ühekülgseks."

Tammerk lükkas ümber väite nagu ta oleks pöördunud ERRi ajakirjanike poole pärast Priit Pulleritsu Postimehes ilmunud artiklit, mis käsitles "AK Nädala" lugu noorte kirjadest. "Jah, see kirjade ettelugemine ei olnud õnnestunud valik ning oleme seda ERRis arutanud," ütles ta.

Üldist meediapilti kommenteerides sõnas Tammerk, et tema hinnangul on ajakirjanduses liiga sageli mindud vastuollu hea ajakirjandustavaga. "Omavahel on segatud uudist ja arvamust, kuigi ajakirjanduseetika reeglid näevad ette, et neid tuleb lahus hoida."

"Põhisõnum praeguse olukorra kohta: eriti uudisteajakirjanduses on vaja rohkem külma närvi ka siis, kui ühiskonnas võtab hüsteeria võimust," sõnas Tammerk.