ERRi korrespondent Anton Aleksejev nakatus Mägi-Karabahhis koroonaviirusega

Aleksejev usub, et nakatumine leidis aset laupäeval piiriäärses Gorise linnas, kust võib Mägi-Karabahhi pääseda. "Linn on põgenikke täis ja igasugu inimesi, nii et pole ime, et ma sain selle koroona just sealt," rääkis ta "Ringvaates". "Eile ja üleeile oli mul üsna raske, aga minu puhul oli see nagu gripp või külmetus. Praegu tunnen ennast hästi, aga püsin ikkagi 14 päeva kodus."

Aleksejeviga koos Mägi-Karabahhis viibinud operaator Kristjan Svirgsden kahtlustab samuti, et on koroonaviirusega nakatunud ja ootab oma testi tulemust.

"Ma kahtlustan küll, et mul on. Ma olin esimene, kes ütles, et see kõigil meil on. Kurgukriipimine ei olnud mingi loogilise protsessi tulemus. Vaadates Antoni, kes oli paar päeva tagasi väsinud ja väga kehva enesetundega, olin ma suhteliselt kindel, et meil see on," tõdes ta.

"Minul on enesetunne praegu täitsa hea, kurk ainult natukene valutab," lisas Svirgsden. "Mul ei ole veel koroonatesti vastust tulnud, Digilugu vaatasin, seal ei ole, keegi ei ole kahjuks helistanud ka."