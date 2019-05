ERRi juhatuse esimees Erik Roose kinnitas taas, et ajakirjandusvabadus ohus ei ole

"Rääkida täna võivad ju kõik ja kõigest, mina küll ei oska öelda, et kellelgi on sõnavabadusega selles mõttes täna Eesti vabariigis probleeme. Tooge siis faktid välja," ütles Roose.

Kuigi tulises avalikus arutelus sõnavabaduse üle on välja käidud ka mõte luua vaba ajakirjandust kaitsev ühendus, siis Roose seda vajalikuks ei pea. "See ei sobi ja ajakirjandus peab ise enda enesereguleerimisega hakkama saama," sõnas ta.

Ka saatejuht, ERRi eetikanõunik Tarmu Tammerk on seisukohal, et ajakirjandusvabadusele praegune olukord ohtu ei kujuta, kuid on südantkosutav teada, et avalikkusele see niivõrd korda läheb. "Suurt hädakella võiks anda ikka siis, kui on tõeline oht. Muidu on nagu karjapoiss, kes hundiga hirmutas ja kuni pärast lõpuks õigel ajal enam keegi appi ei tulnud," ütles Tammerk.

Roose ja Tammerk tõdesid, et uus poliitiline olukord on suurendanud nii meedia kui ka avalikkuse huvi poliitika vastu ning varasemast rohkem tuleb ERRi ladvikule ka inimeste - tihti emotsionaalselt laetud - tagasisidet. Roose toob välja, et kui varem olid ülekaalus ametlikud pretensioonid, siis nüüd on suure muutusena aktiivne hoopis avalikkus.