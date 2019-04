ERRi eetikanõunik: praegune foon võimalikust ohust on liiga kõrgeks krutitud

Mis tüüpi etteheiteid on viimasel ajal ERR saanud? Kui palju on kriitikute seas n-ö tavalist rahvusringhäälingu tarbijat, kas ja palju on tagasisidet ametkondadelt, poliitikutelt? Kas kaebuste hulk on suurenenud ning on see valimisjärgsel perioodil loomulik või ootused ületanud?

Vaatajate-kuulajate tagasiside pärast valimisi on olnud arvukam kui valimiskampaania ajal. Varasemate valimiste puhul on just valimiskampaania lõpunädalatel tulnud kõige enam kaebusi poliitikateemade kajastamise kohta.

Seekord oli aga kõige aktiivsem periood valimisjärgsetel nädalatel, eriti pärast uudist, et valitsust hakkab kokku panema nüüdne kolmikliit. Märtsi lõpuosast alates on aga kaebusi tunduvalt vähem.

Küsimused ja kaebused on olnud valdavalt nn ERRi tavatarbijalt. Erakondade ja poliitikute ametlikke pöördumisi on väga vähe. Oleks isegi hea, kui need poliitikud, kellel on enda sõnul tõsiseid pretensioone, esitaksid need konkreetsete saadete või lugude kohta, mitte lihtsalt üldistades, et ERR ei täida seadust. Kui aprillis toimunud ERRi nõukogu koosolekul markeeris nõukogu liige Martin Helme mõned pretensioonid, ei olnud võimalik nendele vastata, sest keegi saa kohapeal anda hinnangut, mis täpselt toimus näiteks mõnes 14. märtsi saates.

Kaebuste sisu kohta üldiselt: päringuid ja tagasisidet on tulnud erinevatel teemadel, aga tooni andsid auditooriumi etteheited erapooletuse ja tasakaalustatuse puudumise kohta intervjuudes. Samuti on ette heidetud, et mõne erakonna esindajaid koheldakse leebemalt kui teise erakonna omi.