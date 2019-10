ERR-i reitingud: Reformierakond kindel liider, pensionireformiga pildil püsiva Isamaa madalseis siiski jätkub

Toimetas: Karoliina Vasli RUS

Ekspress Meedia

Värsked populaarsusreitingud näitavad, et kevadiste riigikogu valimistega võrreldes on aga toetajaid juurde saanud Reformierakond, samas kui Isamaa on neid oluliselt kaotanud.