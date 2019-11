ERR-i reitingud: Keskerakonnal on põhjust rõõmustamiseks, Isamaa toetus aga langes valimiskünnise piirile

ERR-i tellitud küsitluse järgi jätkab populaarseima parteina Reformierakond, samas kui Isamaa toetus langes valimiskünnise piirile.

Reformierakonda toetas novembris 30 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Populaarsuselt teisel kohal oli novembris Keskerakond 23 protsendi suuruse toetusega, mida on võrreldes juunikuise madalseisuga (19 protsenti) nelja protsendipunkti võrra enam ja sisuliselt on see sama riigikogu valimiste tulemusega (23,1 protsenti).

Riigikogu valimistel ja selle järel kaotas Keskerakond oluliselt toetust mitte-eestlastest valijate seas, kuid novembris kasvas see 64 protsendini.

Kolmandal kohal on 17 protsendi suuruse toetusega EKRE. Väikese tõusu tegi novembris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus, mis kerkis 11 protsendile.

Viiendal kohal on toetuselt parlamendiväline Eesti 200, keda toetas novembris seitse protsenti valijatest.

Valimiste järel alanud Isamaa toetuse langus sai jätku ka novembris - nüüd langes see päris valimiskünnise ehk viiele protsendile. Nii madal oli väikseima valitsuspartei toetus viimati detsembris 2018.