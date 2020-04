ERR-i nõukogusse otsitakse uusi eksperte

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must märkis, et tulenevalt nõukogu liikme Paavo Nõgene omal soovil tagasiastumisest ning nõukogu liikmete Agu Uudelepa ja Pille Pruulmann-Vengerfeldti lõppenud või lähiajal lõppevatest volitustest, otsitakse nõukogusse kolme uut tunnustatud eksperti.

„Oleme uutele liikmetele esitatavaid ootuseid arutanud ka Rahvusringhäälingu nõukoguga, kes näeb, et uuteks liikmeteks võiksid olla finantsmajandusliku kogemusega meediavaldkonna asjatundjad või meedia ühiskondlikku rolli uurinud või käsitlenud meediavaldkonda laiemalt tundvad eksperdid, kes omavad ühiskonnas laialdast autoriteeti ja on soovitavalt akadeemilise taustaga,“ rääkis Must.

Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige ei või olla Rahvusringhäälingu juhatuse liige, prokurist ega audiitor, meediateenuse osutaja juhtorgani liige, füüsilisest isikust ettevõtja meediateenuse osutaja tähenduses, lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga, meediateenuse osutaja osanik, aktsionär või liige ega Vabariigi Valitsuse liige.

Nõukogu liikmed nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul. Eelnõud arutatakse ühel lugemisel, otsusena vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.