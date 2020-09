ERR-i nõukogu esimees erameedia kaebusest: rahvusringhäälingu seadus on aegunud, kuid meie tegevus ei lähe sellega vastuollu

EML-i kaebus puudutab peaasjalikult ERR-i poolset online-uudissisu tootmise rahastamist riigieelarvest. Liidu hinnangul ei ole see ERR-i seadusest tulenev ülesanne ja põhjustab meediaturul ebaausat konkurentsi.

Veidemanni sõnul on rahvusringhäälingu seaduses viide, et rahvusringhääling levitab oma programmi kõigis kanalites, mis tähendab seda, et see hõlmab ka veebi. "Ma näen, et meie tegevus ei lähe vastuollu seadusega."

Siiski nentis Veidemann, et rahvusringhäälingu seadus on aegunud ja nõukogu on teinud mitmeid katseid selgelt sõnastada peatükk, mis puudutab online-meediat ja selles levitatavat programmi.

"Me oleme seda initsiatiivi ilmutanud, aga seadusandja ei ole siiamaani tahtnud võtta seda oma tööplaani," märkis Veidemann.

"Juba poolteist aastat tagasi esitati riigikogu kultuurikomisjonile ERR-i juristide koostatud projekt, mis oleks aluseks senise rahvusringhäälingu seaduse täiendamiseks, ja see sisaldas just nimelt ka online-meediat puudutavat osa," kinnitas ERR-i nõukogu esimees.

Eriti tähtsaks peeti Veidemanni kinnitusel rahastamise sõltumatuse fikseerimist. "See, et rahastust sõltub vahetult riigieelarvest, on olnud kogu aeg suureks komistuskiviks rahvusringhäälingu toimimisele, sest igal aastal tuleb oma positsioon seal välja võidelda," märkis Veidemann.

"Samal on näiteks Leedus rahvusringhäälingu rahastamine seotud kindlate allikatega nagu aktsiisid, mis ei tulene otseselt riigieelarvest. Rahastamismudeli kõikuvus ja sõltuvus poliitilistest tõmbetuultest ja otsustamisest on olnud rahvusringhäälingu eksisteerimise algusest peale häirinud selle toimimist," lausus Veidemann ja meenutas, et rahastamine küsimus oli arutelu teemaks juba 1994. aastal, kui koostati esimest rahvusringhäälingu seadust.

Küsimusele, kas rahastamise sõltumine poliitilistest tõmbetuultest on mõjutanud kuidagi ka ERR-i sisu sõltumatust, vastas Veidemann eitavalt. "Ma ei saa öelda, et ta oleks mõjutanud. Eks väikseid katseid on tehtud, aga siin on mitu filtrit vahel ja rahvusringhäälingu sõltumatus on tagatud hästi sellega, et tal on siiski oma nõukogu ja ta töötab oma seaduse alusel. Nii et selles mõttes on sõltumatus tagatud. Aga mitte finantsiliselt," rääkis Veidemann.