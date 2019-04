ERR-i juhi Erik Roose nädalatepikkune vaikimine. Millistele küsimustele rahvusringhäälingujuht ei soovi vastata?

Siiski saatis Erik Roose enne paari puhkepäeva ERR-i töötajaskonnale laiali kirja, milles kirjutas: "Viimaste päevade valguses tahan kinnitada, et ERR-i toimetuste tööd, usaldusväärsust ja professionaalsust ei saa väärata ega suunata ükski huvigrupp, sh ka poliitilised jõud. Meie toimetused on jätkuvalt vabad teemade valikul ja käsitlemisel."

Veeres kätte esmaspäev, 1. aprill. Roose lubas Päevalehe ajakirjanikule, et jutuajamist võiks kaaluda uuesti pärast 9. aprillil toimuvat rahvusringhäälingu nõukogu, kus Martin Helme ajakirjanike karistamise soov jutuks tuli. Muudele küsimustele ta ei vastanud, sest pidas ERR-i töötajatele ning Eesti Päevalehe arvamusportaalis avaldatud sõnavõttu ammendavaks kommentaariks.

Möödusid päevad, vahepeal kirjutasid arvamusliidrid ERR-i ajakirjanike kriitikalaviini alla sattunud rollist ühiskonnas, võtsid sõna ka ajakirjanikud ise, kogunes ERR-i nõukogu, mis leidis üksmeelselt, et ajakirjanikel on õigus küsida teravaid küsimusi, Martin Helme avaldus toetust ei leidnud.

Kuna Roose andis lootust ajakirjanike küsimustele vastata pärast ringhäälingunõukogu, siis hakati tema telefonile uuesti helistama, kuid vastu ta ei võtnud.

Vahepeal selgus ka see, et ERR ei kanna üle Kõigi Eesti lauluüritust, mis eile Laululaval toimus. Levis kuuldus, nagu oleks selles osas teinud ettekirjutuse ERR-i juhatus, pidades seda poliitiliseks sündmuseks. Lisaks olid jätkuvalt õhus küsimused selle kohta, milliseid kokkuleppeid on toimetuses tehtud seoses EKRE ähvardustega, sest ajakirjanikud ise küsimustele ei vastanud.

Neljapäeval põrgatas Roose küsimused ERR-i pressiesindajale, kes jättis küsimustele vastamata. "Delfi on osasid küsimusi neist juba nii käesoleval kui ka varasematel nädalatel käsitlenud," seisis vastuses.

Uurides vahemehelt, kas Erik Roose intervjuusid jagab, sooviti juba edastatud küsimustele, mis käsitlesid nii Kõigi Eesti laulu kui ka ERR-i sisemise tasakaalu ja enesetsensuuri küsimusi, täpsustust.

Loe veel

Delfi püüdis täna uuesti Erik Roosega ühendust saada, kuid edutult.

Kuna ERR-i juhatuse esimehega ei ole nädalate vältel õnnestunud kontakti saada, siis avaldame siinkohal küsimused, millele Erik Rooselt vastust ootame:

- Kas ja miks tegi ERR-i juhatus ettekirjutuse, et Kõigi Eesti laluluüritust mitte kajastada? Varasemas vastuses on välja toodud, et põhjused olid tehnilised, kuid miks ei sobinud lauluürituse otsepilt rahvusringhäälingule, kui see kõikidele teistele kanalitele sobis?

- Milliseid kokkuleppeid on toimetuses sõlmitud Martin Helme kirja järgselt? Kuidas on see mõjutanud ajakirjanike tööd?

- Kuidas toimetus on reageerinud EKRE kriitikale? Milliseid juhtimisotsuseid on sundinud see vastu võtma?

- Ajaloost ei meenu, et ERR oleks sellise kriitika all olnud, kuidas see mõjutab rahvusringhäälingu positsiooni Eesti meediamaastikul?

- Kuidas leida tasakaalu ERR-i sees, kõrvaltvaatajatele tundub, et enesetsensuur on kasvanud, heaks näiteks seesamune Kõigi Eesti laulu kajastamata jätmine?

- Palun kommenteerige Martin Helme süüdistusi. Kas ERR on läinud mõnes intervjuus üle piiri või on tasakaalustamatus uudisteemade kajastamisel viimastel kuudel olnud mureks?