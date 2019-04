ERR-i eetikanõunik mõistis hukka Lobjaka sõnad otse-eetris, kus ta EKRE-t saastaks nimetas

Pühapäeval oli Raadio 2 eetris saade "Olukorrast riigis", kus saatejuht Ahto Lobjakas nimetas EKRE-t saastaks.

"Täpselt sama läheb nende EKRE inimestega, isegi kui nad viitsivad endal kaela natukene painutada - mis ei ole ka kindel. Aga ükskõik, mida president neile ütleks, ükskõik, mida nad vastu ütlevad, see on tühi jutt, ainult kokkuvõttes tähendab seda, et ainult tseremoniaalne liigutus, on jah ära tehtud, et president on muret avaldanud, aga mingit reaalselt töötavat mehhanismi meil selleks ei ole, et inimesed, kes hävitavad meie läänelikke, universaalseid väärtusi, ei jõuaks valitsusse. See on minu peamine mure. Ma tõesti muud varianti siin ei näe, kui president jätab lihtsalt andmata oma allkirja - tuleb sellest kriis, siis tuleb, aga see kriis on palju väiksem, kui see, et meil saavad valitsusse rassistid, antisemiidid ja muu sarnane saast. Vabandust nüüd."

Nagu tsitaadist nähtub, siis Lobjakas sai ka kohe aru, et läks rahvusringhäälingu eetris olnud arvamussaates ehk üle piiri, sest vabandas kohe.

Selle tõi välja ka Tarmu Tammerk, kes ütles, et Lobjakas tunnistas oma viga, et läks tulises otsesaate arutelus väljendusega liiale.

"Kuigi saatejuht kohe eetris vabandas, on asjakohane, et ta teeb seda selgelt täislausega ka järgmises saates. Arvamussaadetes on saatejuhil õigus oma kriitilisi seisukohti väljendada, ent need peavad tuginema argumentidel ning olema vormiliselt vastuvõetavad. Antud juhul põhjendas saatejuht oma kriitilist seisukohta argumentidega, aga vormiliselt ei olnud väljendus vastuvõetav," selgitas Tammerk.