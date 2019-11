Erkki Keldo: Raimond Kaljulaidi vaated ühtivad sotsidega, mitmetel teemadel Reformierakonnal temaga ühtseid seisukohti pole

Kaljulaid teatas täna, et liitub sotsidega. Varasemalt on liikunud jutud, et väidetavalt kaalus ta sedagi, et astuda hoopis Reformierakonna ridadesse.

Keldo sõnas Delfile, et Kaljulaidi ühinemine sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ei tulnud neile üllatusena. "Oleme seoses koostööga opositsioonis temaga kohtunud ja arutanud poliitiliste teemade üle ning on selge, et tema vaated paljudes küsimustes on lähedased sotsiaaldemokraatliku erakonna omadele," märkis ta. "Näiteks ühtse eestikeelse hariduse või kodakondsuspoliitika teemadel Reformierakonnal temaga ühtseid seisukohti ei ole. Küll oleme ühte meelt, eeskätt tänase valitsuse ja eriti EKRE Eestit kahjustav poliitika suhtes."

Keldo loodab, et Kaljulaid toob sotside taha endised Keskerakonna venekeelsed valijad, kes tunnevad ennast petetuna EKREga valitsuse moodustamise pärast.