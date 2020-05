Erkki Keldo: EKRE ja Keskerakond võitlevad maapiirkondades valijate eest kui Vestmann ja Piibeleht

Delfi kajastas hommikul, et seni kindlalt erakondade reitingutabelit juhtinud Reformierakonna toetus langes Kantar Emori küsitluse järgi mais oluliselt. Turu-Uuringute küsitluse kohaselt on oravate toetus aga oluliselt suurem ja langust on läbi elamas hoopis EKRE.

"Tänased erakondade toetusnumbrid näitavad, et Reformierakond on selgelt Eesti valijate kõige eelistatum erakond. Täname kõiki meie toetajaid," sõnas Keldo Delfile.

Ta viitas, et küsitlusest nähtavat Keskerakonna reitingu stabiliseerumist toetab nende sisetüli eesti- ja venekeelse tiiva vahel. "Vene tiib on koondunud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti taha ja Eesti tiib peaminister Jüri Ratase. Nende omavaheline konflikt mobiliseerib mõlema valijaid. Seda mõtet toetab ka Keskerakonna toetuse langus Ida-Virumaal, kus vene valijad on pettunud Ratases ja valitsuses, kuid neil pole kellegi taha koonduda nagu Tallinnas."

Huvitav tendents on Keldo hinnangul see, et mitmendat kuud vahetavad EKRE ja Keskerakond maapiirkondades valijaid ja võitlevad nende eest nagu Vestmann ja Piibeleht. "Ehk kui ühe toetajaskond maapiirkonnas kasvab, siis teisel kohe kahaneb."

Keldo arvab, et EKRE on olnud tänase valitsuse sisuline liider. "Nende toetuse kasv viimastel kuudel näitab, et kõik konservatiivse tiiva valijad on tänaseks suunanud pilgu EKRE poole. Tõusu võivad aga languseks pöörata viimased solvavad väljaütlemised põllumajanduses tegutsevate ettevõtjate suunal, mis vähendavad järgmiste kuude reitingutes EKRE toetust maal elavate valijate hulgas."