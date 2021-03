ERJK uurib, kas Kohtla-Järve linnavalitsus kasutas avalikku raha Keskerakonna reklaamiseks

ERJK esimees Liisa Oviir sõnas Delfile, et komisjonile laekus kolm avaldust, milles väideti, et linnarahade eest tehti Keskerakonnale reklaami. Nimelt peavad avalduse esitajad reklaamiks seda, et Kohta-Järve volikogu aseesimees Vladimir Evve kiitis videos Keskerakonda.

Oviir selgitas, et erakonnal ei ole keelatud endale reklaami teha, kuid probleem seisneb selles, et väidetavalt on selleks kasutatud avalikke vahendeid.

Oviir ütles, et ERJK hindas videoklipi reklaamiks. Selle maksumust ei osanud ta hinnata, kuid sõnas, et vajadusel teevad hindamise eksperdid.

Komisjon on saatnud pärimised Keskerakonnale ja Kohtla-Järve omavalitsusele. Oviir ütles, et kui tulevad erakonna ja omavalitsuse vastused, arutab komisjon selle üle edasi. Oviir kinnitas, et päring saadetakse ka MTÜ-le Edukad Sillamäe Noored, kellelt video telliti. Järgmine ERJK koosolek on planeeritud 18. märtsiks.

Keskerakond on kõigist Eesti poliitilistest parteidest kõige sagedamini komisjonile silma jäänud, olles kõige sagedamini kasutanud maksumaksja raha erakonnaliikmete reklaamiks.

Ajajoonel on kirjas tähelepanuväärsemad ettekirjutused alates 2011. aastast, kui komisjon tegi esimese ettekirjutuse. Kui algusaastatel oli kõige rohkem probleeme üksikkandidaatidega, kes ei esitanud valimiskulude analüüse, siis 2014. aastast jäi komisjonile enim vahele Keskerakond, kes kasutas avalikku raha poliitikute reklaamimiseks.

Kuna ERJK on 2011. aastast teinud üle 80 ettekirjutuse, märkisime ajajoonele olulisemad ettekirjutused.

Ettekirjutustes ebaseaduslikuks annetuseks loetud ja tagasimaksmisele kuuluvad summad on olnud vahemikus 200 eurot kuni 220 000 eurot. Pooleli on umbes miljonieurone kohtuvaidlus ettekirjutuse üle, mille keskmes on Keskerakonna rahastamine Paavo Pettai ja OÜ Midfield kaudu 2009. aastast kuni 2016. aastani.