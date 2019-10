ERJK nõuab rohelistelt 500 eurot sunniraha

Septembri algul sõnas roheliste esinaine Züleyxa Izmailova Delfile, et Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva ERJK juhi Liisa Oviiri edastatud märgukiri pole tõsiseltvõetav: "Leian, et selline ettepanek on ka silmakirjalik, sest on ju teada, et riigi rahakotil elatuvate erakondade võlad on võrreldes rohelistega kümneid kordi suuremad ja ei näita sugugi vähenemise märke."

Erakond Eestimaa Rohelised ei ole ettekirjutust praeguseks täitnud. Seega alustas komisjon sunniraha rakendamise menetlust ning otsustas 19. septembri koosolekul roheliste määrata sunniraha 500 eurot.

Rohelistel tuleb sunniraha tasuda 5. novembriks. Makse tegemata jätmise korral edastatakse materjalid täitemenetluse seadustiku alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale sunniraha sissenõudmiseks.