ERJK kaebab Keskerakonnale miljonivaidluses õiguse andnud kohtuotsuse edasi

"Kui meie ettekirjutus oli 1,02 miljonit, siis need arveid, mis ei ole kohtu hinnangul piisavalt tõendatud, puudutavad summat 7700 eurot," ütles ERJK esimees Liisa Oviir ERR-ile.

"Meie hinnangul see mastaap on selline, et meil ei olegi võimalust tegelikult muul viisil minna, kui kohtus näidata, et tegemist on ebaproportsionaalse otsusega. Ja menetlusökonoomikast lähtudes on mõistlik seda läbi kohtumenetluse parandada, mitte alustada uut protsessi," selgitas Oviir.

ERJK ettekirjutusest ja Keskerakonna kaebusest

Tallinna halduskohus rahuldas tänase otsusega Keskerakonna kaebuse ja tühistas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutuse tagastada OÜ-le Midfield 1,02 miljonit eurot.

ERJK tegi 2019. aasta 8. aprillil Keskerakonnale ettekirjutuse, millega kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus ligikaudu üks miljon eurot. Keskerakond sellega ei nõustunud ja pöördus kohtusse.

Vaidluse all oli ettekirjutus, millega kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt Keskerakonnale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ Keskerakonnale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Halduskohtu hinnangul ei saanud pidada usaldusväärseteks tõenditeks kinnitusi, mis on saadetud väidetavalt e-kirja teel Paavo Pettaile ja mida ta ei ole ekspert Laurits Randmannile edastanud, vaid millest ta on teinud väljatrüki ja mis on lisatud Randmanni ekspertarvamusele.