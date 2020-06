ERJK aseesimees Kaarel Tarand: me tegeleme faktide ja tõenditega, maailmavaade ei puutu asjasse

Kingo, kes esmaspäeval riigikogus ERJK kaotamise eelnõud esitles, ütles, et komisjon pole sõltumatu, sest sinna kuuluvad erakondade esindajad, kes teostavad nii järelevalvet iseenda tegevuse üle. "Komisjonis on viis liiget, kes on ise huvitatud pool, et asjad oleksid võimalikult pehmed. Siin ei saagi sõltumatusest juttu olla," sõnas Kingo riigikogus.

Tarand lükkas Kingo väiteid tagasi: "Me tegeleme faktide ja tõenditega, maailmavaade ei puutu üldse asjasse." Tarand ütles, et ükski liige ei saa kelleltki juhtnööre ega käske, kuidas hääletada ja otsustada ja väga keeruline oleks neid ka anda. "Väljaspool seisjad ei tea meie asjadest suurt mitte midagi enne, kui otsus on langetatud. Nad ei tea, mida me arutame ja kuidas keegi arvab."

Tarand kinnitas, et komisjon on sisuliselt alati sõltumatu ja selle kinnituseks võib igaüks tutvuda komisjoni protokollidega, mis on avalikud.

"Kingo ei tunne mind ega komisjoni tööd."

Kingo ütles riigikogu ees, et ka Tarand kui ERJK aseesimees pole sõltumatu, sest tema lähedased on sotsiaaldemokraatidega seotud - tema isa on sotside liige ja vend kandideeris viimastel valimistel nende ridades. "Aseesimehe kohta saame väga selgelt väita, et ta on sotsiaaldemokraatidega ühte meelt," sõnas Kingo.

Tarand ütles, et riigikogus ei peaks ühe inimese personaalküsimust sellisel viisil arutama, seda enam, et Kingo on eksiteel. "Kingo ei tunne mind ega komisjoni tööd. Ma olen sada protsenti kindel, et ta ei tea minu maailmavaatest ja selle muutumisest läbi aegade mitte midagi. Olen alati nõus oma positsiooni ja arvamusi selgitama, aga selleks tuleb küsida, mitte kott peas avalikult midagi väita," lausus Tarand.

ERJK aseesimees ei taha spekuleerida, miks komisjoni kaotamisega järsku nii kiire hakkas. "Need motiivid ei ole lõpuni selged või avalikuks tulnud, nende ümber veel keerutatakse. Varem või hiljem tulevad need aga avalikuks," ütles Tarand.

Ta lisas, et pole mingisugust põhjust eeldada, et riigikontroll või muu institutsioon ERJK tööd komisjonist kvaliteetsemalt teeks, kui erakonnaseaduses olevaid puudujääke ei parandata. "Ka meie oleme ammu teinud ettepaneku, et seadus tuleks üle vaadata, aga ERJK kaotamise eelnõus pole seda üldse käsitletud. Kui tahetakse, et komisjon veel midagi uuriks, siis peavad seadusesse vastavad paragrahvid jõudma," ütles Tarand.