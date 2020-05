ERITEADE | Valitsus kiitis heaks eriolukorra lõpetamise

Seoses sellega kuulutatakse kehtetuks vastavad valitsuse ja eriolukorra juhi korraldused. Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud samm-sammult leevenevad ning need viiakse üle uutele juriidilistele alustele. Kehtima jääb ka kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel. Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

Valitsus otsustas lõpetada eriolukorra, tuginedes COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku langustrendile Eestis, mida kinnitab nii valitsuskomisjoni nõustav COVID-19 tõrje teadusnõukoda kui terviseamet.

Vajadus eriolukorda pikendada on langenud ära ka seetõttu, et asjakohaste seaduste muutmisega tagati nii valitsusele kui ka valitsusasutustele piisavalt tõhusad võimalused vajadusel taas COVID-19 haiguse levikut takistavaid meetmeid operatiivselt vastu võtta.

„Tänu meie inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule käitumisele on Eestis võimalik selle nädalaga eriolukord lõpetada. Meie kõigi ühine pingutus lubab meil naasta tavapärasema elukorralduse juurde,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

„Samas peame me jääma valvsaks, et ka edaspidi mitte kaotada kontrolli viiruse leviku üle. See tähendab, et eriolukord küll lõpeb, kuid mitmed piirangud jäävad veel kehtima. See on hädavajalik, et hoida ära haigestumiste uus laine,“ rõhutas peaminister.

Ühtlasi kutsus peaminister inimesi üles mitte kaotama valvsust COVID-19 puhangu ohu ees. „Valitsus kinnitas tänasel istungil eritingimustega leevendused, mis pärast eriolukorda samm-sammult kehtima hakkavad. Olgem jätkuvalt vastutustundlikud, et me neist loobuma ei peaks. Väga oluline on kinni pidada 2+2 reeglist, selleks et kaitsta Eestit COVID-19 puhangu ohu ja uute piiravate meetmete eest.“

Istungil vastu võetud otsuse kohaselt tunnistati kehtetuks eriolukorraga seotud Vabariigi Valitsuse korraldused nr 76, 77, 80, 97 ja 106.

Kehtima jäävad piirangud taaskehtestatakse valitsuse uute korraldustega, mis kiideti samuti tänasel istungil heaks. Anname neist teada nii pea kui võimalik.