ERITEADE | Pärast avamist tuleb välijõusaale puhastada kord ööpäevas

Alates 2. maist tuleb avatud välijõusaali omanikul või valdajal tagada välijõusaali inventari märgpuhastamine vähemalt üks kord iga 24 tunni jooksul.

Korralduse seletuskirjas on välja toodud, et kohaliku omavalitsuse üksused on pärast 27. aprilli korralduse avaldamist juhtinud tähelepanu praktikas ilmneda võivatele probleemidele korralduse täimisega, kuna kohalikel omavalitsustel ei ole piisavalt desinfitseerimisvahendeid ning suutlikkust maksimaalselt iga nelja tunni järel inventari desinfitseerida.

Terviseamet on välja töötanud juhise väliskeskkonnas asuvate pindade ja kõnniteede desinfitseerimiseks. See kehtib nii välijõusaalide kui ka näiteks mänguväljakute ja muude väliskeskkonnas asuvate pindade puhul.

Välijõusaalidele jääb kehtima nõue kinni pidada 2+2 reeglist.

Massiteabevahendid peavad eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/korraldus_70_1.pdf (PDF)

Seletuskiri: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/korraldus_70_sk_1.docx (DOCX)