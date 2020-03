ERITEADE | Kohalikes kaubanduskeskustes jäävad avatuks ka postkontorid, suletud kauplustes võivad edasi käia omanik ja töötaja

Esimene korralduse muudatus puudutab kokku 16 kohalikku postkontorit, mis asuvad väiksemates kaubanduskeskustes üle Eesti.

Avatuks jäävad: Kambja postkontor; Elva postkontor; Lihula postkontor; Mustla postkontor; Sindi postkontor; Võhma postkontor; Kehra postkontor; Keila postkontor; Maardu postkontor; Paldiski postkontor; Jõhvi postkontor; Kohtla-Järve postkontor; Iidla postkontor; Tapa postkontor; Kunda postkontor ja Kohila postkontor.

Korralduse teise muudatusega sätestati, et kaubanduskeskuste suletud poodidesse tohivad pääseda poe omanik ja -töötaja. Näiteks on see vajalik lemmiklooma poodides loomade eest hoolitsemiseks või e-poest kauba müügi korraldamiseks.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Meeldetuletuseks: homsest kehtima hakkava kaubanduskeskuste liikumispiirangute korralduse eesmärk on piirata rahvarohketes kohtades inimeste koosviibimist, kuna see on COVID-19 levikuks soodne pinnas.

Piiranguid ei kohaldata toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid (sealhulgas prille või kontaktläätsi), pangakontoritele, telekommunikatsiooniteenuste osutajatele, pakiautomaatidele, söögikohtadele, kui neis toimub üksnes toidu kaasamüük.