ERITEADE | Kaubanduskeskustes leevenevad eriolukorra piirangud

KORRALDUS

05.05.2020 nr 78

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse

nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus

kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse

piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 „Eriolukorra

väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1

ja 3 alusel:

1. Muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega peaminister eriolukorra

juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes, järgmiselt:

1) sõnastada punkt 2 järgmiselt:

„2. Punktis 1 sätestatud isikute liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kohaldu, kui

kaubanduskeskuses ning kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis, teenuse osutaja või

toitlustusettevõtte teenindussaalis on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja valdajad

on korraldanud kontrolli punktides 22

ja 3 sätestatud nõude järgimise üle.“;

2) sõnastada punkt 22

järgmiselt:

„2

2

. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks

kasutatavas müügisaalis, teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis (edaspidi koos

müügisaal) viibimiskeeld ja liikumisvabaduse piirang, mille kohaselt ei tohi müügisaali

siseneda, välja arvatud, kui müügisaali valdaja tagab müügisaalis desinfitseerimisvahendite

olemasolu ja korraldab klientide teavitamise desinfitseerimisvahendi asukohast, kui see ei asu

müügisaali sisse- või väljapääsu juures.“;

3) asendada punktis 3 sõnad „kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis või teenuse

osutaja teenindussaalis“ sõnaga „müügisaalis“;

4) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

„6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil koostöös kohaliku

omavalitsuse üksustega teha punktides 1, 22

ja 3 sätestatud meetmete üle järelevalvet.“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 11. mail 2020. a.

2 (2)

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi

kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused

ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse

veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28

lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §

47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha ei ole karistus.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30

päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse

seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht