ERITEADE: Hooldekodudes muutub kord eriolukorra ajal rangemaks

KORRALDUS

03.04.2020 nr 58

Eriolukorra juhi korraldus

hoolekandeasutustes liikumisvabaduse

piirangu kehtestamise kohta

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra

väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra

juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada isikutele

liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi

kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:

1. Üld- ja erihooldekodus (edaspidi hoolekandeasutus) viibivatel isikutel on kuni eriolukorra

lõppemiseni keelatud lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt.

2. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kehti:

1) isiku kohta, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomeid ja kes

soovib minna oma elukohta, ilma et tal oleks võimalik kuni eriolukorra lõppemiseni

hoolekandeasutusse naasta;

2) liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja kohta;

3) ametiülesandeid täitvate isikute kohta.

3. Eriolukorra tööde juht koostöös hoolekandeasutusega võib kehtestada õueala, kus COVID19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomiteta isikul on lubatud liikuda.

4. Hoolekandeasutuses viibivatel isikutel, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav

koroonaviirus, on keelatud igasugune kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud

hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel hoolekandeasutusel tagada punktides 13 sätestatud

piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.

6. Punktides 13 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

7. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende

vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi

kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused

ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse

veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28

lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §

47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30

päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse

seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht