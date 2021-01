ERISAADE | Yana Toom: ei ole vaja kindlat daatumit eestikeelsele haridusele üleminekuks. Ümar sõnastus pole üldse halb

Esmaspäeval arutasid valitsust moodustavad Reformierakond ja Keskerakond üht omavahelist kuuma kartulit ehk eestikeelse hariduse laiendamist. Reformierakond on varem soovinud konkreetseid samme eestikeelsele haridusele üleminekuks, Keskerakonnale on see oma valijate vaates eriti hell teema, kus katsutakse paati pigem mitte kõigutada. Keskerakonna eurosaadik Yana Toom rääkis Delfi „Erisaates“, mis tema saavutatud kokkulepetest välja loeb. Samuti tuli Toomiga jutuks olukord Venemaal peale Aleksei Navalnõi naasmist ja kiiret arreteerimist lennujaamas. Toom näeb juba uue opositsiooniliidri tekkimist. Saatejuht on Raimo Poom.

Yana Toom tõdes, et peale eilseid kõnelusi Reformierakonna ja Keskerakonna vahel räägiti hariduse ja keele küsimuse kohta tõesti ümarat juttu. „Meil on käes sõnastus, mis on toe poolest päris ümmargune. Aga see pole üldse halb, sest haridusvaldkond on tundlik asi ja teha seal teravaid, kiireid poliitilisi otsuseid pole mõistlik.“

Kaja Kallas ja Mailis Reps vahendasid, et loodava koalitsiooni idee, on alustada hariduse eesti keelele üleminekud lasteaedadest. Kas see tähendab, et venekeelsed lasteaiad hakkavad nüüd eesti keelele siis üle minema?

„Mina seda sealt välja ei lugenud. See ei ole ka tehtav,“ teatas Toom.

„Ma saan aru, et oli olemas Reformierakonna eelnõu, mis nõudis vist juba järgmisel aastal üleminekut, kui ma ei eksi. Aga olgem ausad, see mida nõutakse opositsioonis, on tihtilugu elukauge. See algatus oli samuti elukauge. Selleks, et kuskile üle minna, on vaja eelkõige õpetajaid, kellest on selge puudus. Enne tuleb seega lahendada see probleem. Ja see on igati loogiline,“ lausus ta.

Toomi hinnangul on venekeelsed õppeasutused püsti hädas eesti keele õpetajate leidmisega. „Kaadrit lihtsalt ei ole ja need kes saavad õpetada eesit keeles ja eesti keelt eelistavad eestikeelseid õppeasutusi, mis tähendab, et venekeelsed õppeasutused on püsti hädas. See on seega väga loogiline lähenemine kaasa arvatud see, et alustatakse lasteaedadest. Sest kõik need hilisemad üleminekud on muidugi kurjast. Baas peab tekkima siis, kui lapsele jäävad keeled külge ja see peab juhtuma enne kooli,“ leidis eurosaadik.