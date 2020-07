ERISAADE | Võrdõiguslikkuse mittetoetamisest kaotavad enim Eesti naised. Märtsis oli rahandusministeerium veel projektide poolt

Eelmise nädala lõpus said kolm sotsiaalministeeriumi poolt rahastatavat mittetulundusühingute rühma teada, et rahandusministri meelest ei või neile enam lepingutega ette nähtud makseid teha. Nimelt otsustas rahandusminister Martin Helmet asendanud IT ja väliskaubandusminister Raul Siem oma korraldusega peatada kolme sotsiaalministeeriumi tellimusel võrdõiguslikkuse teemalisi projekte ellu viinud MTÜ-dele mõeldud maksed. Delfi „Erisaate“ stuudios rääkis sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse, mille üle vaidlus käib. Ta imestas, et alles märtsis oli sama asja rahandusministeeriumi osavõtul arutatud ja siis kiideti samade MTÜ-de maksed igati heaks ning kanti raha üle. Nüüd aga käitutakse ootamatult täiesti vastupidi. Kuuse seletab saates ka seda, millega need projektid tegelevad ja tõdeb, et maksete peatamisest kaotavad kõige enam Eesti naised. Saatejuht on Raimo Poom.



Saate alguses seletab sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse üksipulgi lahti tekkinud küsimuse ajaloo. „Vaidluse all on kolme võrgustiku projektide rahastamise hasartmängumaksust laekuvast tulust. Eelmise nädala lõpus ja selle alguses saime teada, et riigi tugiteenuste keskus on rahandusministeeriumi korraldusel peatanud korralise makse tegemise nendele ühingutele,“ rääkis Kuuse.

„Need projektid aga algasid käesoleva aasta jaanuarist. Riigi tugiteenuste keskus on juba teinud kaks makset selle aasta jooksul nendele organisatsioonidele. Aasta algusest, kus meil oli selle teemaline arutelu riigi tugiteenuste keskuse juhtidega ja rahandusministeeriumiga, siis jõuti selle käigus selleni, et riigi tugiteenuste keskusel puudub õiguslik alus nende maksete mitte tegemiseks. Näiteks aprillikuus makse tehti, kuigi märtsikuus olime sama teemat arutanud,“ märkis ta tekkinud vasturääkiva olukorra kohta ja nimetas seda kummaliseks.

„Mõnes mõttes võib ütelda, et see käitumine, mis praegu on riigi tugiteenuste keskuse ja rahandusministeeriumi poolt, on mõnevõrra kummastav. Ma saan aru poliitilisest debatist, et milline maailm peaks meid ümbritsema ja see ongi poliitikute asi pidada, aga avaliku teenistuse poole pealt sellist käitumise muutust oli keeruline ette ennustada.“