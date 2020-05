ERISAADE | Viljar Veebel: mida peab Trump veel tegema, et Reinsalu teda enam ei "mõistaks"?

Eesti välisminister Urmas Reinsalu aga saatis välja pressiteate, kus ütles, et Ühendriikide samm on "mõistetav".

Politoloog Viljar Veebel ütleb, et Eesti välispoliitika on seatud täiel määral riigi kaitse teenistusse. "Meie välispoliitiline kuvand on kinnitada kõike, mida teeb meie kõige olulisem liitlane. Võiks olla isegi väike väljakutse: mida peaks Donald Trump tegema, et Reinsalu ei ütleks, et see on igati mõistetav? Taganemine Põhja-Atlandi lepingust on ilmselt järgmine hullus, millega on võimalik liitlasi proovile panna."

Paradoksaalselt kasvab Veebeli hinnangul Trumpi heitliku käitumise taustal aga hoopis hirmutamine Venemaaga. "Vahepealse 12 aasta jooksul on kõvasti investeeritud hirmude kasvamisse," tõdeb ta. "Hirmude kasvamine on huvitavas seoses sellega, et mida vähem juhtub, seda rohkem hakkavad inimesed neid juurde mõtlema, kuni selleni välja, et hakatakse tegema tegevusi, mis riske tõstavad."

Politoloog märgib, et hirm ei vaja põhjust ning teinekord on rohkem hirmul need, kes ei asu keset mingit tegevust. Veebel väljendas lootust, et ehk on suurem ühine oht koroonaviiruse näol suutnud ka meie riigijuhte veenda, et ei pea igal hommikul ärkama voodist mõttega, kuidas Putin täna Eestit vallutada kavatseb. Invasioonist suurem tõenäosus on pigem veel uue viiruse tulek.



Saates veel:

Kuidas mõjub üldisele maailmarahule see, et Trump on võtnud valimiste üheks peateemaks tülinorimise Hiinaga?

Maailmamajandus koroona ja Trumpi kaubandussõja haamri vahel.

Mida järgmiseks hiinlastega suheldes tähele panna? Tuleks meil ehk vaikselt uuele kerkivale hegemoonile juba külje alla pugeda? Aga millise jälgimisühiskonna tasemega me siis nõus oleksime?