ERISAADE | Vandeadvokaat meetmetest: need tuleb nii kiiresti kui võimalik üle vaadata, muidu tekib palju pingeid

Vallikivi rääkis ka, millised on olnud arengud Lätis ja Leedus ehk millised on olnud nende meetmed. Selgub, et parasjagu segadust on ka heade sõprade juures, sest olulised detailid on veel täpsustamata.

Näiteks lätlastel garanteerib nende vaste meie KredExile ehk Altum ühele ettevõttele kuni viie miljoni euro ulatuses laene või muid finantskohustusi. Täpsemad kriteeriumid on nagu Eestiski ebaselged.

Lätis on valitsus heaks kiitnud ka tööjõumeetmete paketi, mille peamine sisu on see, et sealne töötukassa kompenseerib teatud valdkondades töötasu 75% ulatuses, aga mitte üle 700 euro (Eestis 70% ja 1000 eurot - toim.). Vallikivi tõi välja ka ühe veidrama punkti, aga seda kuula juba podcastist.

"Nad on üllatavalt lühikese ajaga jõudnud paketi välja töötada. Läti partnerid ütlevad, et ühiskond on selle osas toetav, aga juristid nurisevad, et see on üsna kaootiline ja detaile ei ole. Nagu Eestiski. Kui küsiksite minult detailide kohta, siis jääksin pigem vastuse võlgu," ütles Vallikivi.

Leedu, kes oma eriolukorra juba 26. veebruaril välja kuulutas, on saanud valmis viie miljardi eurose paketi, mis jaguneb mitmesse ossa. Seejuures tööturumeetme kogumaht on 500 miljonit eurot. Pool rahast ehk 2,5 miljardit eurot läheb aga päris huvitava lahenduse peale. Kuula podcasti ja saa teada.

Vallikivi rääkis veel, et valitsus ei tohiks Eestis tavainimeste ja ettevõtjate ootusi liiga kõrgele ajada ning samas peab oma antud lubadusi ka täitma.

"Ma ütleks, et pigem lubada vähem, aga kindlaid asju. Läbimõeldumalt ja läbitöötatult. Ei pea neid välja paiskama positiivsete uudistena ja töövõitudena kohe," arvas ta.