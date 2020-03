ERISAADE | Valitsus võinuks eriolukorra varemgi kehtestada, nakatunuid on teadaolevast rohkem

On tõsiasi, et viimased päevad on toonud juurde rohkelt ametlikult kinnitatud koroonaviirusesse nakatunuid. Väga palju meditsiiniteemadega tegelenud Kärt Anvelt sõnab otse – arv suureneb veelgi.

„Ei ole mõtet silmi kinni pigistada. Väga suure tõenäosusega on koroonasse nakatunute arv suurem, inimesed ka põevad seda kergemini läbi või neid ei mindagi kontrollima. Haigeid on kindlasti palju rohkem ja järgnevatel nädalatel neid ka tuleb rohkem,“ ennustas ta. Aga samas peab seda võtma paanikata, sest see ei aita.



Kui aitab miski, siis valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord, mis on toonud kaasa hulga piiranguid rahvarohketele üritustele, koolide sulgemise ja piirikontrolli.

„Oleksin oodanud seda otsust varem võibolla juba nädalavahetusel. Rahandusminister ja välisminister ja haridusminister tahtsid sellise otsuse teha juba möödunud laupäeval, aga peaminister ja sotsiaalminister polnud siis veel nõus,“ rääkis Anvelt. „Ma ei süüdista siin peaministrit ja sotsiaalministrit, sest eriolukorra väljakuulutamise otsuse tegemist tuleb väga-väga kaaluda. Aga hea, et see kehtestati, see aitab kaasa, et inimesed vähem haigestuvad,“ leidis ta.

Mis puutub aga eriolukorra seletamisse, siis inimestes on tekitanud see erinevaid küsimusi. Näiteks on läinud lahti varude kokkuostmise paanika.