ERISAADE | Valitsus tahab põllumehi võõrtööjõu osas tuleval aastal edasi pitsitada

Põllumehed olid ühed esimesed, kes said tunda kevadel eriolukorra ajal kehtestatud reisipiirangute otsest mõju. Hooajatöölised ja välismaalt appi loodetud saada spetsialistid ei saanud enam reisida, mis tõi kaasa paraja paanika. Osadel maasikakasvatajatel läksid marjad põllul raisku, sest polnud võtta kedagi korjama. Delfi „Erisaates“ räägib põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus, mis on tänaseks pandeemiast tekkinud kahjust saanud ja mida tähendavad valitsuse kavandatavad välistööjõu kasutamise uued piirangud põllumeestele tulevikus. „Inimesi on maal nii väheks jäänud, et töökäte puudus on paratamatus,“ nendib põllumeeste eestkõneleja. Saatejuht on Raimo Poom.

Kuhu on jõudnud suve alguses palju tähelepanu saanud maasikakasvatajate abikäteta jäämise probleemi hüvitamine, mis tekkis otseselt valitsuse laiade reisipiirangute kehtestamise otsustest? Põllumajandus-kaubanduskoja juht lootis, et asi võiks ikkagi positiivselt lahenema hakata.

„Teemat on arutatud päris pikalt ja ma loodan, et see siiski laheneb positiivselt. Optimismi süstis novembris tehtud valitsuse otsus, millega eraldatakse põllumajandussektorile erakorralist toetust COVID-19 mõjude leevendamiseks. Siin me ei räägi ainult marjakasvatusest vaid laiemast hulgast tootjatest, sealhulgas piimakarja kasvatajad, seakasvatajad jne. Me usun, et see pakett aitab mingil määral kahjusid leevendada,“ rääkis Sõrmus.

Kuid töökäte vajadus ei kao põllumajandusest kuskile ei tuleval ega järgmistelgi aastatel. Kuidas nüüd valmistutakse järgmiseks aastaks?

„Järgmine aasta ei tule see probleem enam uudise või üllatusena. Iga kogemus õpetab,“ märkis Sõrmus.

Aga tööjõupuuduse probleem pole kuskile kadunud. „Ma viitaks siinjuures ka hiljutisele riigikontrolli raportile, kus räägiti ääremaastumisest. Põllumehi puudutab ka see problemaatika, sest inimesi on maal nii väheks jäänud, et töökäte puudus on paratamatus,“ rääkis ta ja seletas, et kuna maapiirkondadest kaob eluks vajalik taristu nagu koolid, lasteaiad, siis on põllumeestel aina raskem leida stabiilseid töökäsi lähedalt. „Vanasti elasid inimesed tootmisettevõtte lähedal, see pole täna enam reaalsus. Inimesed käivad maale tööle 50-60 kilomeetri kauguselt ja sellega tuleb arvestada,“ rääkis ta.