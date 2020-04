ERISAADE | Valitsus näeb, et aktsiisikärbe aitab ettevõtjaid. Opositsiooni sõnul saaks selle eest sadat tuhandet inimest 500 euroga kolm kuud toetada

Ta toob neli näidet vähem mainitud ettepanekutest. „Näiteks, täna inimesed istuvad kodus ja teevad tööd, õpilased õpivad kodus. Aga 200 000 inimest ei saa head internetti ja eelarves on summad, et see nö viimase miili küsimus lahendad. Teine, mida me kevadel märkame on auklikud kohalikud teed, kruusateed, tolmuvabad teed. Suurendasime investeeringuid neisse. Kolmas on omavalitsustele investeeringute pool. Neljas oluline meede on Kredexi kaudu korterelamute renoveerimine. Sinna on 100 miljonit juurde pandud. Et ka ehitajatel oleks tööd, aga siin olulised ju ka kodukulud ja keskkonnateemad,“ sõnas Kokk.

„Lisaks on kultuuri- ja spordiinimeste toetamine. Ja oluline on ka see sõnum, et kui see kriis ei ole paari kuu pikkune, siis tuleb kõigil püksirihma koomale tõmmata. Ja kui arutatakse 2021 aasta eelarvet, siis on seal ka kokkuhoiukohti päris palju.“

Küsimuse peale, kas kas peamistest majanduse leevendamise meetmetest puudu ei või tulla, vastas Kokk, et pikaks ajaks neid meetmeid ei ole. „Neist jätkub kõige rohkem kaheks kuuks ja maikuu lõpuks on need meetmed läbi. Kindlasti tuleb rõhutada, et ettevõttel on kahed kulud. Ühed on palgakulud, teised on sisendikulud. Me oleme otsustanud vähendada ka aktsiise, aga seda lühiajaliselt ehk kaheks aastaks. Kui tõus hakkab varem, siis tuleme selle juurde varem tagasi, aga praegu prognoosime, et languse perioodi on umbes kaks aastat. Lisaks tuleb seaduste muutmise pakett ja seal oleme ette näinud, et näiteks suurendame töötukassa väljamaksete mahte, sest täna ei saaks nad kogu seda 250 miljonit välja maksta. Suurendame limiite, mille osas töötukassa nõukogu saab otsuseid teha.“

Koka mainitud diislikütuse ja teiste energiakandjate aktsiiside langetus on aga üpris poliitilise maiguga, seda lubasid EKRE ja Keskerakond eelmistel valimistel, kui hinnad olid väga kõrged. Nüüd on hinnad madalamad langenud nafta hinna tõttu, miks seda ikka niiväga vaja on?