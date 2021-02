ERISAADE | Vaktsineerimisnumbrid on kehvad. Maris Jesse tõotab, et vaatamata riigipühale tempo kasvab

Pühapäevase seisuga oli Eestisse saabunud 121 470 doosi erinevaid vaktsiine. Samaks õhtuks oli aga süste inimestele tehtud kokku Eestis 88 790, mis tähendab, et riigi ja vaktsineerijate ladudes oli üle 30 000 doosi kasutamata vaktsiine. Sellest omakorda suurim osa oli AstraZeneca vaktsiinid, mida saabus reedel 16 800 doosi ja varasematest saadetistest oli pühapäeva õhtuks vaktsineerijate juures, kuid kasutamata oli 8600 doosi. AstraZeneca vaktsiiniga kaitstakse haridustöötajaid ja teisi eesliini ametimehi, kelle vaktsineerimine käivitus eelmisel nädalal. Statistika näitab, et nn eesliinitöötajate nimekirjade järgne vaktsineerimine ei saanud eelmisel nädalal kuidagi rahuldavas tempos käima. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse seletab Delfi „Erisaates“, mis seisud on ja kuidas vaktsineerimisega läheb. Saatejuht on Raimo Poom.

Maris Jesse räägib saates kõigepealt sellest, et ministeeriumi arvates ei ole vaja muretseda, kui näiteks nädalavahetuseti vaktsineerimiste arv väike on. Peaasjalikult on vaja silmas pidada nädala koguarvu.

„Viirusega nakatumist jälgime ööpäeva lõikes. Vaktsineerimist päris ööpäeva lõikes pole mõtet jälgida. Seda jälgime nädalate lõikes, sest need sõltuvad aegadest, millal vaktsiini tarbed saabuvad, kuidas on vaktsineerijad töö korraldanud. Seega, kui võtame eelmise nädala näitaja, siis tehti üle 20 000 vaktsineerimise ja käesoleval nädalal ootame suuremat numbrit, vaatamata sellele, et nädala sees on vabariigi aastapäev ja sellele eelneb poolik tööpäev,“ lubas Jesse.

Jesse tõotab, et sel nädalal suudetakse kindlasti teha üle 20 000 süsti, vaatamata riigipühale. „Käesolevaks nädalaks kasutada olevad doosid ei vaja seda, et peaks seitse päeva nädalas vaktsineerimisi tegema. Tervishoiusüsteemi võimekus päevas vaktsineerida on suurem, kui võimaldavad Eestisse saabunud vaktsiinitarned,“ märkis ta.

„Eelmisel nädalal oli päev, kui tehti üle 6000 vaktsineerimise ja selliseid päevi ootame ka sel nädalal,“ tõi Jesse välja.

Saatejuht aga ei jäta numbrites norimata. Avaliku statistika põhjal saab välja arvutada, et täna hommikuks oli juba eelmise nädala alguseks Eestisse saabunud AstraZeneca vaktsiinikogustest vähemalt 5000 doosi kasutamata (tegelikkuses ca 8600, nagu sotsiaalministeerium peale saadet täpsustas . R.P.).