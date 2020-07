ERISAADE | USA presidendivalimised. Kas Eestile oleks parem valik Trump või Biden?

COVID-19 nakatunute arv ületab iga päev USA-s rekordeid ja majandus on allakäigu teel. Kõik küsitlused näitavad, et valimised võidab Biden. Ent millised trikid on Trumpil veel varrukas ja kas neist piisab? Seda arutavad Delfi erisaates Eesti Päevalehe välisuudiste ajakirjanik Kaarel Kressa ja Maalehe ajakirjanik Argo Ideon.

Kas tänavused USA presidendivalimised saavad olema kuidagi teistsugused, kui neli aastat tagasi, mil omavahel võistlesid Hillary Clinton ja Donald Trump?

Argo Ideon: Clinton võitis häältega. Tal oli Trumpist nii 3 miljonit häält rohkem. Ja oli veel kandidaate, rohelised jne, kes korjasid ka paar miljonit häält ära. Trump võitis, kuna ei loe hääled, vaid osariikide kaupa valijamehed. Kui praegu lugeda toetusnumbreid, siis Joe Biden on ees. Valimisteni on veel minna, kuigi isegi poolt aastat enam ei ole. Olukord on Ameerikas erakordne, dünaamiline koroona ja sellega kaasneva majanduskriis pärast. Ameerika siseprobleemid teevad seekord USA valimised.

Kaarel Kressa: Erinevalt eelmistest valimistest Trump ei kandideeri võimuloleva partei vastu, vaid toetub enda saavutustele. Programm on ikka make america great again – et kui saan võimule, ai siis teen. Aga küsimus on see, et miks ta neid asju seni siis pole teinud. Küsitlused on seekord palju kõvemini demokraatide kasuks. Kõige ilmekamat näidet pakub vabariiklastele sümpatiseeriv Fox News, kus pühapäevase seisuga toetas Bidenit 49% vastanutest Trumpi 41% vastu.

Samas on tihti kaalukeeleks konkreetsed Ühendriikide osariigid. Millised sel korral valimised otsustavad?

Kressa: Trumpil õnnestus eelmine kord võita Arizonas, Floridas ja Michiganis. Nendes kolmes osariigis on Trumpi populaarsus praegu tugevalt taga. Osariigid on ka koroonaviirusest räsitud. Kui ta neid ei võida, saab öelda, et Trump ei saa ka valimisi võita.

Ideon: Florida on hetkel Ameerikas koroonaviiruse tulipunkt. Praegu on muidugi hea rääkida, et seis on selline. Aga mis lõpuks saab, seda otsustab siiski Ameerika valija. Hetkel tundub, et Bidenil on oma kandepinna laiendamine paremini õnnestunud.