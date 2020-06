ERISAADE | Urmas Reinsalu: usun, et juuni jooksul Schengeni riikide vahel liikumine enam-vähem taastub

"Ma usun, et juunikuu jooksul enam-vähem Schengenisse liikumine taastub. Ma praegu oletaks. Kindlasti jäävad mõned riigid õhku," rääkis Reinsalu.

Valitsuse eelmise nädala otsusega on alates tänasest Eestisse lubatud tulla Euroopa Liidu või Schengeni riikidest ning Suurbritanniast ja Põhja-Iirimaalt. Juhul, kui tullakse riigist, kust viimase 14 päeva jooksul on koroonaviirusesse ametlikult haigestunute arv 100 000 elaniku kohta väiksem kui 15, ei kehti tulijale ka kahenädalane karantiinikohustus.

Nii saab näiteks tänasest Soomest reisida Eestisse ilma siin karantiinikohustust "kandmata", Eestist Soomesse sama leebetel tingimustel aga mitte. Reinsalu sõnul on ta kutsunud oma Soome kolleegi üles "Balti mulli" kontseptsiooniga liituma ning loodab positiivsetele arengutele.

"Ma usun, et Soome vaatab ka sellele, et tema otsused on seotud Rootsi arengutega, kuidas Põhjamaades asju arutatakse. Loodan, et pigem varem või hiljem need viimased piirangud leevendatakse," sõnas Reinsalu, andes mõista, et Soomel võib olla poliitiliselt keeruline muuta täiesti vabaks liikumist Eesti vahel, aga säilitada samal ajal rangemat joont Rootsiga, kuigi seal viirusenumbrid ligikaudu kümme korda Eestist kõrgemad.

"Mulle küll tundub nii. Siin on oma sisemine loogika peidus, jah," kommenteeris välisminister.

Terviseamet kinnitas eelmise nädala keskpaigas, et esimese paari nädalaga, mil töö eesmärgil pendelränne Soomega taas lubatud, on leidnud kinnituse kümme juhtumit, kus Soomest Eestisse koroonaviirus toodud. Reinsalu ei leia sellegipoolest, et Eesti ja Balti riigid piire liiga tormakalt avaksid.

"On loomulik, et nende tulijate seas on ka mõni inimene, kes kannab seda viirust. See on lihtsalt loogika. Aga ei, ma arvan, et me ei ole olnud liiga tormakad. Oleme liikunud samm-sammu pidi. Kui võrrelda ka Läti ja Leeduga - Läti säilitas võimaluse, et inimesed tulevad Schengeni riikidest ka läbi viiruse aja. Meie sulgesime territooriumi täielikult, nüüd oleme hakanud samm-sammult avama. Aga mida me säilitame kindlasti, on siia tulemine kolmandatest riikidest."