ERISAADE | Urmas Reinsalu soovib uusi reegleid Balti reisimullile. „Seda õhku lasta on kergem, kui taastada“

Delfi „Erisaate“ stuudios oli reede hommikul välisminister Urmas Reinsalu, kes tõdes, et Balti nn reisimulli edasikestmiseks oleks vaja Eestil-Lätil-Leedul uued reeglid kokku leppida. Läti otsustab täna, kas Eestist tulijad lähevad karantiininõude alla, Reinsalu püüdis seda otsust edasi lükata uute reeglite kokkuleppimiseni, kuid Läti ei olnud valmis. Samas aga lõdvendas Läti äkitselt otselendude piirangut, mida Eesti on usinalt täitnud ja Reinsalu sõnul peaks nüüd ka Tallinnas vaatama, et me ei muutuks Riia abilennujaamaks. Välisminister kinnitab, et valitsus arutab ka turismisektori raskusi, kuid ütleb, et rasked reorganiseerimised selle valdkonna ettevõtetes on paratamatud. Saate teises pooles on juttu Eesti tegevusest Valgevene suunal. Saatejuht on Raimo Poom

Välisminister Urmas Reinsaluga algas jutt täna oodatavast Läti otsusest, millega võiks muutuda lõunanaabrite külastamine huvireisi mõttes eestlastele sisuliselt võimatuks.

„Seis on keeruline. Eesti on huvitatud Balti mulli säilimisest ja Läti ja Leedu välisministrid on ka sellest huvitatud. Tervishoiuametnikud püüavad üles ehitada uut süsteemi. Terve mõistusega mõeldes on ju omaette paradoks tekkimas, et kui Eestis või Lätis juhtub viiruse levik olema kõrgem, siis peaks madalama viiruse näitajaga Euroopa riigist tulles karantiinis. Siin on tekkinud paradoksid, mis tuleb üle vaadata,“ kirjeldas Reinsalu olukorda.

„Minu ettepanek oli, et me külmutaks olemasoleva olukorra kuni uued reeglid kokku lepime. Läti valitsus leidis kolmapäeval, et kohaldame ikkagi vanu reegleid ja kui jõutakse uute reegliteni, siis hakkavad need toimima. Aga enne uut kehtib vana reegel,“ seletas minister.

„Täna hommikul on tulnud Läti poolt signaal, et kui meil on viiruskordaja üle 16 tänase seisuga, - Läti terviseamet kella viie paiku avalikustab need numbrid - , siis hakkaks täna öösel kell 00.00 kehtima karantiini nõue Eesti inimestele. Oleme taotlenud, et karantiini nõuetest oleks vabastatud igasugune transiit lõuna-põhja suunal töötegijad ja piiriregiooni elanikud. Läti valitsus hakkab neid meie ettepanekuid arutama täna kell 15.00.“